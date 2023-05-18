россия нанесла новый массированный ракетный удар по Украине: где прогремели взрывы (фото, видео)

Украина подверглась очередному массовому ракетному удару со стороны россии

В ночь на 18 мая враг совершил новый массированный ракетный удар по Украине. Взрывы слышали в Киевской, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Одесской и Харьковской областях.

"Телеграф" собрал всю актуальную информацию о ночных событиях в Украине.

Еще до полуночи оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области. По данным мониторинговых пабликов, ракеты запускали с кораблей и авиации над Черным морем. К сожалению, в области были зафиксированы прилеты.

Последствия прилетов в Одесской области

Последствия прилетов в Одесской области

Как уточнил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, в результате обстрела погиб человек, еще двое получили ранения.

Около полуночи враг обстрелял Харьков и область из установок С-300.

Одна из вылетавших ракет с территории рф упала в Белгородской области.

Воздушная тревога распространилась по всей Украине в 4:06. После этого начали приходить сообщения о взрывах из разных уголков нашей страны.

По данным мониторинговых каналов, враг запустил по нашей территории крылатые ракеты с самолетов и кораблей, также были зафиксированы беспилотники.

Около 4:30 взрывы прогремели в Винницкой области. Глава региона Сергей Борзов сообщил, что в небе над областью работают силы ПВО.

Позже в сети сообщили о звуках взрывов в Хмельницкой области, однако комментариев от местных властей пока не поступало.

Также была информация о взрывах в Житомирской области, но опять же — официальной информации пока нет.

Около 5:00 серия мощных взрывов прогремела в Киеве и области. Местные власти сообщили о падении обломков БПЛА и крылатых ракет в Деснянском и Дарницком районах Киева. К счастью, обошлось без пострадавших. Также взрывы слышали и в Киевской области.

По состоянию на 6:40 карта тревог в Украине выглядит так:

Ранее "Телеграф" писал, что 16 мая под удар попала Николаевская область, один из российских боеприпасов попал в здание супермаркета.