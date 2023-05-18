Эксперт Defense Express Иван Киричевский рассказал, почему россияне могут устроить очередной обстрел Киева

Не исключено, что рашисты устроят новую атаку "Кинжалами" по Киеву.

От фразы "массированный удар гиперзвуковыми ракетами" можно покраснеть уже сразу, пока произнесешь. Здесь структура реальности выглядит следующим образом.

По уточненным данным Генштаба ВСУ, в ночь на 16 мая 2023 года россияне для обстрела Киева использовали не только шесть гиперзвуковых ракет комплекса Х-47М2 "Кинжал", но также – 10 ракет к ОТРК "Искандер" и к комплексам С-400 (сначала было заявлено только 3 таких ракеты).

То есть получается, что для этой атаки враг применил одновременно 16 ракет разных типов, против которых, как считалось, у нас не было средств борьбы.

Если по "Кинжалам" и баллистическим ракетам 9М723 к "Искандерам" вроде бы и все понятно, то по зенитным ракетам 48Н6ДМ, которые могли быть отстреляны с С-400 по Киеву, специфика выглядит так – дальность стрельбы по баллистической траектории может достигать 230 км, то есть можно стрелять с территории РФ; перехватить такую ракету советскими ЗРК невозможно, а попадание может буквально "срезать" часть здания.

На такую комбинацию высокоскоростных, особо опасных и дефицитных ракет россияне пошли скорее потому, что не могут за один раз отстрелять более шести "Кинжалов".

По горячим следам атаки в ночь на 16 мая Резников отметил, что к началу мая 2023 года оккупанты имели 80 гиперзвуковых ракет комплекса Х-47М2 "Кинжал", и это действительно очень плохая новость.

К началу января 2023 года считалось, что орки имеют только 53 "Кинжала" при среднем темпе производства 1-2 ракеты этого типа в месяц, а теперь их стало почти на 30 единиц больше, а средний объем производства увеличился до 10 ракет в месяц.

Для иллюстрации: в открытом доступе есть данные, что российский ВПК может за год производить от 50 до нескольких сотен зенитных ракет 48Н6ДМ, которые можно отстреливать из С-400 по баллистической траектории.

Когда россияне видят, что их очередная ракета не оправдала статус "вундерваффе", тогда они пытаются "задавить массой". А еще рашисты пытаются "давить массой", когда имеют очередные провалы на фронте благодаря ВСУ. И в этом случае оба фактора сходятся.

Еще в марте 2022 года россияне впервые применяли "Кинжалы" для ударов по территории Украины, но и до мая 2023 об этом вражеском "аналоговнете" в Пентагоне высказывались скептически.

Хотя подобные удары, по логике РФ, должны были работать и на устрашение Запада.

А теперь оказалось, что сбить "Кинжал" можно даже версией противоракеты PAC-3 до Patriot с дальностью стрельбы всего 40 км, изготовлять которую США начали еще в 2000-х годах.

А с полей Битвы за Бахмут уже доходят вести, что оккупанты "совершили очередной акт доброй воли", то есть "отошли на более выгодные для обороны позиции", проще говоря – отступают на флангах.

Наши некоторые СМИ приводят ошибочные данные, когда пишут, что россияне вроде бы могут вешать "Кинжал" на стратегические сверхзвуковые бомбардировщики типов Ту-22М3 и Ту-160. Да, армия РФ имела подобные планы в 2018 году, но так и не реализовала.

Потому что похоже, что здесь работает история, что для разгона "Кинжала" нужна "стартовая степень" в виде МиГ-31К, что единственный среди всех российских самолетов может разогнаться до 3000 км/ч.

История о максимуме шести "Кинжалах" за один раз, похоже, возникла из-за того, что именно столько МиГ-31К за один раз могут поднять в воздух российские военные (а на один самолет влезает только одна ракета этого типа).

Но вряд ли эти ограничивающие факторы могут сдержать россиян от новой атаки "Кинжалами" по Киеву, даже чисто из-за психологического "фактора поражения" от подобных ударов, даже как наши ПВО снова эти все "аналоговнеты" убивает.

Тем более, что до этого есть как минимум один задел – нездоровый ажиотаж из-за заявлений рашистов о якобы поражении "Кинжалом" комплекса Patriot.

Даже самые пессимистические "сливы" от американцев в СМИ по этой теме на простом языке можно перевести так – "одну пусковую установку могло побить обломками от падающих ракет, но все настолько некритично, что эту ПУ не нужно забирать с позиции".

Если говорить еще проще, то по своим размерам пусковая установка Patriot – это по сути крупная фура с трейлером. А рашисты исторически не готовились целить "Кинжалом" в столь негабаритные объекты.

Когда в феврале 2022 года буквально за пару дней до полномасштабного вторжения РФ проводила обучение "Гром-2022", то публично отстреляла "Кинжал" по цели на полигоне в Новой Земле. Целью выступала одиночная 5-этажка, по которой ракета не попала.

Это при этом показывает, какие именно "типичные цели" предполагали российские военные для своего гиперзвукового "вундерваффе".

Конечно, это тот случай, когда хотелось бы ошибиться во всех вышеизложенных предположениях. Но предупрежден – значит, как минимум морально подготовлен.

По цитатам от разных западных экспертов о том, что "Кинжал" оказался "не гиперзвуковым", и теперь это радостно пошло в наши СМИ и соцсети – так они не для нас, а для своей публики пишут.

Потому что в нашем случае нет разницы, какое прилагательное писать о российском "Кинжале", если он может наделать не меньше беды, чем старая советская Х-22, попавшая в Днепре в январе этого года.

А вот в случае западной публики прилагательные по "Кинжалу" уже имеют значение. Чтобы тамошние политики больше не боялись давать Украине все необходимое для защиты оружие.

Источник: пост Киричевского в Facebook.