Експерт Defense Express Іван Киричевський розповів, чому росіяни можуть влаштувати черговий обстріл Києва

Не виключено, що рашисти влаштують нову атаку "Кинжалами" по Києву.

Від фрази "масований удар гіперзвуковими ракетами" можна побагровіти уже одразу, поки вимовиш. Але тут структура реальності виглядає наступним чином.

За уточненими даними Генштабу ЗСУ, в ніч на 16 травня 2023 року росіяни для обстрілу Києва використали не тільки шість гіперзвукових ракет комплексу Х-47М2 "Кинжал", але й також – 10 ракет до ОТРК "Искандер" та до комплексів С-400 (спочатку було заявлено лише 3 такі ракети).

Тобто виходить, що для цієї атаки ворог застосував одночасно аж 16 ракет різних типів, проти яких, як вважалось, у нас не було засобів боротьби.

Якщо по "Кинжалам" та балістичним ракетам 9М723 до "Іскандерів" наче й так все зрозуміло, то по зенітних ракетах 48Н6ДМ, які могли бути відстріляні з С-400 по Києву, специфіка виглядає так – дальність стрільби по балістичній траєкторії може сягати 230 км, тобто можна стріляти з території РФ; перехопити таку ракету радянськими ЗРК неможливо, а влучання може буквально "зрізати" частину будівлі.

На таку комбінацію високошвидкісних, особливо небезпечних і дефіцитних ракет росіяни пішли скоріше тому, що не можуть за один раз відстріляти більш ніж шість "Кинжалів".

За гарячими слідами атаки в ніч на 16 травня Рєзніков зазначив, що на початок травня 2023 року окупанти мали аж 80 гіперзвукових ракет комплексу Х-47М2 "Кинжал", і це насправді дуже погана новина.

На початок січня 2023 року вважалось, що орки мають лише 53 "Кинжала" при середньому темпі виробництва 1-2 ракети цього типу на місяць, а тепер їх стало майже на 30 одиниць більше, а середній обсяг виробництва збільшився до 10 ракет на місяць.

Для ілюстрації: у відкритому доступі є дані, що російський ВПК може за рік виготовляти лише від 50 до декілька сотень зенітних ракет 48Н6ДМ, які можна відстрілювати із С-400 по балістичній траєкторії.

Коли росіяни бачать, що їх чергова ракета не виправдала статус "вундерваффе", тоді вони намагаються "задавити масою". А ще рашисти намагаються "давити масою", коли мають чергові провали на фронті завдяки ЗСУ. І в цьому випадку обидва фактори сходяться.

Ще у березні 2022 року росіяни вперше застосовували "Кинжали" для ударів по території України, але й до травня 2023 року про цей ворожий "аналоговнєт" у Пентагоні висловлювались скептично.

Хоча подібні удари, за логікою РФ, мали працювати і на залякування Заходу.

А тут тепер виявилось, що збити "Кинжал" можна навіть версією протиракети PAC-3 до Patriot з дальністю стрільби всього 40 км, виготовляти яку США почали ще в 2000-х роках.

А з полів Битви за Бахмут уже доходять вісті, що окупанти "вчинили черговий акт доброї волі", тобто "відійшли на вигідніші для оборони позиції", простіше кажучи – відступають на флангах.

Наші деякі ЗМІ наводять помилкові дані, коли пишуть, що росіяни начебто можуть вішати "Кинжал" на стратегічні надзвукові бомбардувальники типів Ту-22М3 і Ту-160. Так, армія РФ мала подібні плани в 2018 році, але так і не реалізувала.

Бо схоже, що тут таки працює історія, що для розгону "Кинжала" треба "стартова ступінь" у вигляді МиГ-31К, що єдиний серед усіх російських літаків може розігнатись до 3000 км/год.

Історія про максимум шість "Кинжалів" за один раз, схоже, виникла через те, що саме стільки МиГ-31К за один раз можуть підняти в повітря російські військові (а на один літак влазить лише одна ракета цього типу).

Але навряд чи ці обмежуючі фактори можуть стримати росіян від нової атаки "Кинжалами" по Києву, навіть чисто через психологічний "фактор ураження" від подібних ударів, навіть як наша ППО знову ці всі "аналоговнєти" позбиває.

Тим більш, що до цього є як мінімум один зачин – нездоровий ажіотаж через заяви рашистів про начебто ураження "Кинжалом" комплексу Patriot.

Навіть найбільш песимістичні "зливи" від американців у ЗМІ по цій темі простою мовою можна перекласти так – "одну пускову установку могло побити уламками від падаючих ракет, але все настільки некритично, що цю ПУ не потрібно забирати з позиції".

Якщо говорити ще простіше, то за своїми розмірами пускова установка до Patriot – це по суті крупна фура з трейлером. А рашисти історично не готувались цілити "Кинжалом" в настільки негабаритні об’єкти.

Коли у лютому 2022 року, буквально за пару днів до повномасштабного вторгнення, РФ проводила навчання "Гром-2022", то публічно відстріляла "Кинжал" по цілі на полігоні в Новій Землі. Ціллю виступала одиночна 5-поверхівка, по якій ракета не влучила.

Це заодно показує, які саме "типові цілі" передбачали російські військові для свого гіперзвукового "вундерваффе".

Звісно, це саме той випадок, коли хотілось би помилитись у всіх вищевикладених припущеннях. Але попереджений – значить як мінімум морально підготовлений.

По цитатам від різних західних експертів про те, що "Кинжал" виявився "не гіперзвуковий", і тепер це радісно пішло в наші ЗМІ та соцмережі – так вони це не для нас, а для своєї публіки пишуть.

Бо в нашому випадку нема різниці, який саме прикметник писати про російський "Кинжал", якщо він може наробити не менше біди, як стара радянська Х-22, що влучила у Дніпрі в січні цього року.

А от у випадку західної публіки прикметники щодо "Кинжалу" вже мають значення. Щоб тамтешні політики більше не боялись давати Україні всю необхідну для захисту зброю.

Джерело: пост Киричевського у Facebook.