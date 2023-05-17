Гнев путина за позор "Кинжалов"? В рф посадили уже четвертого физика, занимавшегося гиперзвуковыми ракетами

Официально обвинение касается госизмены

В россии посадили в СИЗО уже четвертого ученого-физика, трое из них по совпадению были из Института теоретической и прикладной механики, занимающегося разработками гиперзвуковых ракет. В "Лефортово" сидит даже директор.

На фоне недавнего развенчивания мифа, о том, что "неуловимые ракеты путина", гиперзвуковые "Кинжалы", невозможно сбить — последний арест выглядит немного "неоднозначно".

Арестованные имеют разные дела, но работают в одном месте

В российском Новосибирске задержали уже четвертого физика по обвинению в госизмене, это стало известно из открытого письма, которое 16 мая опубликовали их коллеги.

Анатолий Маслов, Александр Шиплюк и Валерий Звегинцев

Четыре разных дела в отношении госизмены открыты против четырех разных ученых, трое из которых работали в одном Институте теоретической и прикладной механики им. Христиановича Сибирского отделения РАН.

Минувшим летом арестовали 3 новосибирских ученых:

Один из них не дождался суда и скончался в СИЗО "Лефортово" — у него был рак. Это был 54-летний заведующий лабораторией квантовых оптических технологий Дмитрий Колкер .

. Второй арестованный – 76-летний физик Анатолий Маслов.

Третий – 56-летний директор Института Александр Шиплюк.

Четвертого физика, Валерия Звегинцева, задержали сейчас. Он – основатель лаборатории "Аэрогазодинамика больших скоростей" сибирского Института. По данным одних источников, он находится под домашним арестом, другие говорят, что он тоже в СИЗО.

Официальный повод

Коллеги задержанных жалуются, что обвинение — абсурдное и подозревают, что произошло недоразумение.

"Медиазона" передает, что детали ни одного из дел не раскрываются. Однако согласно информации в открытых источниках, поводом для обвинения стали выступления на международных конференциях и их статьи за границей.

Это абсурдно, потому что публикация статей в иностранных журналах — именно то, что обычно делают все ученые. А материалы проходили проверку на наличие там каких-то секретов и гостайн.

Коллеги жалуются, что в связи с уголовными делами закрывается ряд направлений, потому что сотрудники боятся заниматься подобными исследованиями.

В кремле сегодня отреагировали на эту информацию достаточно цинично, посоветовав ждать решения "справедливого российского суда". Спикер президента россии дмитрий песков заявил, что высшее руководство страны не может дать какую-либо реакцию, работают спецслужбы, обвинение очень серьезное.

Версии о гневе за "Кинжалы", коррупцию и шпионаж

Исследования, которыми занимается институт, – узкоспециализированные. Арестованные — специалисты по аэродинамике, работавшие в свое время над разработкой гиперзвуковой ракеты. К примеру, Шиплюк возглавляет лабораторию с аэродинамическими трубами, специально предназначенными для имитации гиперзвуковых условий.

Автор Телеграмм-канала "Война с ордой" Сергей Ауслендер считает, что заявления россии о лучшем в мире гиперзвуковом оружии — ложь, а "Кинжалы" являются подделкой. Да и вообще многие разработки, которые представлялись как передовые и неуязвимые – оказались пшиком. Единственное, что удавалось россии – раздувать красивый миф.

Военкор Bild Рэпке вчера также сделал предположение, что скорость полета ракет "Кинжал" вдвое меньше заявленной. В россии заявляют о скорости 10-12 тыс. км/ч, вероятно, "Кинжалы" не достигают такой скорости.

В сети связывают аресты с громкими провалами разработок, которым якобы "не было аналогов" в мире

Возможно ли, что аресты начались после провала российских разработок, закрепивших две неудачные атаки на Киев гиперзвуковыми "Кинжалами". Вполне, особенно если учесть потраченные на это бюджеты.

Существует и вторая версия – шпионаж на Китай. По словам сына умершего от рака Дмитрия Колкера, причиной ареста отца стало то, что тот якобы передавал Китаю данные, содержащие государственную тайну, передает Insider. Колкер действительно выступал с лекциями в китайском вузе, но они проходили на русском языке по требованию сотрудника ФСБ, летавшего с ним вместе в Китай. На лекциях учёный рассказывал о спектроскопии.

Но дело Колкера также могло быть связано с громким коррупционным скандалом, в котором всплывает имя уже другого ученого, Сергея Багаева, передает "Тайга. инфо". Багаев – научный руководитель Института лазерной физики Сибирского отделения РАН. Главу института обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере из-за контракта на 2 млн рублей, заключенного между институтом со своей же "дочкой" — ассоциацией "Сибирский лазерный центр", которую также возглавляет Багаев.

Совпадение?

Безосновательная паранойя путина тоже могла быть причиной волны арестов ученых в россии. Кроме арестованных, в последние годы в госизмене обвинялись и другие российские ученые.

Так специалиста "Роскосмоса" 78-летнего Виктора Кудрявцева арестовали, несмотря на тяжелое онкологическое заболевание. В конце 2020 года был арестован профессор МФТИ Валерий Голубкин, обвиненный в госизмене из-за сотрудничества с европейским институтом.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в россии заочно арестовали начальника ГУР Кирилла Буданова.