Гнів путіна за ганьбу "Кинджалів"? У рф посадили вже четвертого фізика, який займався гіперзвуковими ракетами

Офіційно звинувачення стосується держзради

У росії посадили до СІЗО вже четвертого вченого-фізика, троє з них за збігом були з Інституту теоретичної та прикладної механіки, який займається розробками гіперзвукових ракет. У "Лефортово" сидить навіть директор.

На тлі нещодавнього розвінчування міфу, про те, що "невловні ракети путіна", гіперзвукові "Кинджали", неможливо збити — останній арешт виглядає трохи "неоднозначно".

Арештовані мають різні справи, але працюють в одному місці

У російському Новосибірську затримали вже четвертого фізика за звинуваченням у держзраді, це стало відомо з відкритого листа, який 16 травня опублікували їхні колеги.

Анатолій Маслов, Олександр Шиплюк та Валерій Звегінцев

Чотири різні справи щодо держзради заведено на чотирьох різних учених, троє з яких працювали в одному Інституті теоретичної та прикладної механіки ім. Християновича Сибірського відділення РАН.

Минулого літа арештували 3 новосибірських учених:

Один із них не дочекався суду та помер у СІЗО "Лефортово" — у нього був рак. Це був 54-річний завідувач лабораторії квантових оптичних технологій Дмитро Колкер .

. Другий арештований — 76-річний фізик Анатолій Маслов.

Третій — 56-річний директор Інституту Олександр Шиплюк.

Четвертого фізика, Валерія Звегінцева, затримали зараз. Він — засновник лабораторії "Аерогазодинаміка великих швидкостей" сибірського Інституту. За даними одних джерел, він перебуває під домашнім арештом, інші кажуть, що він теж в СІЗО.

Офіційний привід

Колеги затриманих скаржаться, що звинувачення — абсурдне і підозрюють, що сталося саме непорозуміння.

"Медіазона" передає, що деталі жодної зі справ не розкриваються. Проте, згідно з інформацією у відкритих джерелах, приводом для звинувачення стали виступи на міжнародних конференціях та їх статті закордоном.

Це абсурдно, бо публікація статей у закордонних журналах — саме те, що зазвичай роблять всі вчені. А матеріали проходили перевірку на наявність там якихось секретів та держтаємниць.

Колеги скаржаться, що у зв'язку з кримінальними справами закривається низка напрямків, бо співробітники бояться займатися такими дослідженнями.

В кремлі сьогодні відреагували на цю інформацію досить цинічно, порадивши чекати рішення "справедливого російського суду". Спікер президента рф дмитро пєсков заявив, що найвище керівництво країни не може дати якусь реакцію, працюють спецслужби, звинувачення дуже серйозне.

Версії про гнів за "Кинджали", корупцію та шпіонаж

Дослідження, якими займається інститут — вузькоспеціалізовані. Арештовані ж — фахівці з аеродинаміки, які свого часу працювали над розробкою гіперзвукової ракети. Приміром, Шиплюк очолює лабораторію з аеродинамічними трубами, які спеціально створені для імітації гіперзвукових умов.

Автор телеграм-каналу "Війна з ордою" Сергій Ауслендер вважає, що заяви росії про найкращу у світі гіперзвукову зброю — брехня, а "Кинджали" є підробкою. Та і взагалі багато розробок, які представлялися як передові та невразливі — виявилися пшиком. Єдине, що вдавалося росії — роздувати красивий міф.

Військкор Bild Репке вчора також зробив припущення, що швидкість польоту ракет "Кинджал" удвічі менша за заявлену. У рф заявляють про швидкість 10-12 тис. км/год, ймовірно, "Кинджали" не досягають такої швидкості.

У мережі пов'язують арешти з гучними провалами розробок, яким нібито "не було аналогів" у світі

Чи можливо, що арешти почалися після провалу російських розробок, які закріпили дві невдалі атаки на Київ гіперзвуковими "Кинджалами". Цілком, особливо, якщо врахувати витрачені на це бюджети.

Існує й друга версія — шпіонаж на Китай. За словами його сина померлого від раку Дмитра Колкера, причиною арешту батька стало те, що той нібито передавав Китаю дані, які містять державну таємницю, передає Insider. Колкер дійсно виступав з лекціями в китайському виші, але вони проходили російською мовою на вимогу співробітника ФСБ, який літав з ним разом до Китаю. На лекціях учений розповідав про спектроскопію.

Але справа Колкера також могла бути пов'язана з гучним корупційним скандалом, у якому спливає ім’я вже іншого науковця, Сергія Багаєва, передавала "Тайга. інфо". Багаєв — науковий керівник Інституту лазерної фізики Сибірського відділення РАН. Главу інституту звинувачують у шахрайстві в особливо великому розмірі через контракт на 2 млн рублів, укладений між інститутом зі своєю ж "дочкою" — асоціацією "Сибірський лазерний центр", яку також очолює Багаєв.

Збіг?

Безпідставна параноя путіна теж могла бути причиною хвилі арештів науковців у росії. Крім заарештованих, останніми роками в держзраді звинувачувалися й інші російські вчені.

Так спеціаліста "Роскосмосу" 78-річного Віктора Кудрявцева заарештували, попри важке онкологічне захворювання.Наприкінці 2020 року було заарештовано професора МФТІ Валерія Голубкіна, якого звинуватили в держзраді через співпрацю з європейським інститутом.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у росії заочно заарештували начальника ГУР Кирила Буданова.