Украина может вступить в НАТО до окончания войны: Волкер говорит, что подобное уже случалось

Война может длиться еще очень долго

Украина имеет шансы стать членом НАТО до того, как война будет закончена, поскольку похожий прецедент в истории уже был.

Как сообщает Укринформ, об этом рассказал бывший специальный представитель Государственного департамента США Курт Волкер во время брифинга в Одессе.

В частности Волкер напомнил, что Германия стала частью НАТО в то время, когда она еще была разделена, а ее восточная часть находилась под оккупацией СССР.

В свою очередь Украина, допускает чиновник, тоже может стать частью Альянса, а пятая статья о коллективной обороне может быть распространена на те территории, которые на момент подписания договора будут подконтрольны Киеву.

При этом, он не исключил, что война может продолжаться еще очень много лет, а ситуация станет похожей на ту, которая есть в Корее.

"Корея поделена на две части – Северную и Южную и все еще находится в состоянии войны", — добавил Волкер.

Как сообщалось ранее, в Украине рассматривают вступление в НАТО как единственный способ защититься от будущей российской агрессии, однако по словам главы МИД Дмитрия Кулебы в Альянсе сейчас нет политической воли для этого.