Україна може вступити до НАТО до закінчення війни: Волкер каже, що таке вже траплялося

Війна може тривати ще дуже довго

Україна має шанс стати членом НАТО до того, як війна буде закінчена, оскільки схожий прецедент в історії вже був.

Як повідомляє Укрінформ, про це розповів колишній спеціальний представник Державного департаменту США Курт Волкер під час брифінгу в Одесі.

Зокрема, Волкер нагадав, що Німеччина стала частиною НАТО в той час, коли вона ще була розділена, а її східна частина перебувала під окупацією СРСР.

Своєю чергою, Україна, припускає чиновник, теж може стати частиною Альянсу, а п’ята стаття про колективну оборону може бути поширена на ті території, які на момент підписання договору будуть підконтрольні Києву.

При цьому він не виключив, що війна може тривати ще багато років, а ситуація стане схожою на ту, яка є в Кореї.

"Корея поділена на дві частини — Північну та Південну і все ще перебуває у стані війни", — додав Волкер.

Як повідомлялося раніше, в Україні розглядають вступ до НАТО як єдиний спосіб захиститися від майбутньої російської агресії, проте, за словами глави МЗС Дмитра Кулеби, в Альянсі зараз немає політичної волі для цього.