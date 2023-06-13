Дело не в Венгрии: новый президент Латвии рассказал, что мешает вступлению Украины в НАТО

Многие страны не понимают, что будет, если к НАТО присоединиться воюющая страна

Многие страны НАТО не совсем понимают, как можно принять Украину в состав Альянса в условиях, когда она ведет войну против российских захватчиков.

Как рассказал в интервью Европейской правде новоизбранный президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, именно внутренняя дискуссия в НАТО является главным препятствием для вступления, а не негласное "вето" россии или позиция Венгрии.

"Причина – в том, что сейчас во многих столицах государств-членов НАТО нет достаточно четкого понимания, что делать с ситуацией, когда воюющее государство присоединяется к Альянсу, и что это означает в контексте Статьи 5 (о коллективной защите, — ред.)", — отметил он.

По словам Ринкевичса многие страны не имеют ответа на этот вопрос и пока они не смогут решить его для себя, они не смогут ответить на него во время разговора с другими членами Альянса.

При этом новоизбранный президент Латвии добавил, что речь идет не о мнении Венгрии, но об отсутствии четкой позиции во многих столицах союзных государств.

"Есть страна в состоянии войны. Есть "пятая статья" НАТО. И сейчас не одно-два государства, а очень много государств пытаются понять, что это значит для Альянса", — говорит он.

При этом Ринкевичс убежден в том, что рано или поздно союзники согласятся с тем, что Украина станет частью НАТО, а его страна приложит все усилия, чтобы это стало реальностью.

Как сообщалось ранее, государственный секретарь США Энтони Блинкен в начале июня заявлял, что на саммите НАТО в Вильнюсе Украина может ожидать "мощный пакет поддержки", который будет включать как материальную, так и политическую помощь.