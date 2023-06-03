Венгрия снова подыгрывает кремлю: правительство страны опубликовало странную карту Украины (видео)

Венгрия продолжает последовательно играть на руку стране-агрессору

Не успел утихнуть скандал из-за желания премьер-министра Венгрии Виктора Орбана сорвать украинское наступление, как его страна бросила новый "камень в огород" Украины: на YouTube-канале правительства Венгрии появилось видео с призывами к миру с картой Украины, на которой Крым не является частью нашей страны.

Об этом написало издание Nepszava.

29-секундное видео правительства Орбана содержит напоминание о последствиях российско-украинской войны — десятки тысяч детей остались сиротами, сотни тысяч домов разрушены, десятки миллионов людей стали беженцами.

Однако в закадровом тексте нет констатации того безусловного факта, что причиной этих несчастий стало полномасштабное вторжение российских войск в Украину. Вместо этого указывается, что война может стать глобальной. Именно в этот момент на экране появляется карта, где Украина отмечена красным, а Крым — зеленым цветом, как и расположенные рядом территории.

"Довольно войны, только прекращение огня может положить конец разрухе, только мирные переговоры могут спасти жизнь. Пришло время для мира", – цинично призывает правительство Орбана.

За три дня с момента появления этот ролик собрал более 111 тысяч просмотров.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как в Украине ответили Орбану, желающему, чтобы украинское контрнаступление не состоялось — спикер МИД Олег Николенко напомнил ему, что мирные переговоры могут быть возможны только после того, как россия полностью выведет свои войска с территории нашей страны.