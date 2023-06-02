Орбан распереживался за Украину: хочет сорвать контрнаступление ВСУ

Виктор Орбан распереживался за украинцев

Премьер министр Венгрии Виктор Орбан, который известен своими абсурдными заявлениями в адрес Украины, хочет чтобы грядущее контрнаступление ВСУ сорвалось.

Об этом он заявил в эфире радио Kossuth.

По его словам, власти его страны "считают необходимым не допустить контрнаступления украинской армии". Свое мнение он аргументировал якобы страхом за жизни украинцев, ведь, отмечает он, они могут попасть в "кровавую бойню" потому, что "наступающая сторона несет большие потери, чем обороняющаяся", добавив, что "Киев может потерять больше военных, чем Москва".

"Прежде чем украинцы начнут контратаку, мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы достичь прекращения огня и начала мирных переговоров", – говорит он.

В МИД Украины уже готовят ответ на высказывание венгерского чиновника. Спикер министерства Олег Николенко в комментарии изданию "Liga" сказал, что он будет "чуть позже".

Напомним, ранее мы писали о том, что Орбан оскандалился новым заявлением об Украине. Его даже пытались "подчистить" из интервью.

Также мы сообщали, что Орбан выдал кучу нового абсурда о Европе, США, не забыл и Украину.