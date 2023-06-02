"Пусть позвонит своему другу путину": у Зеленского и в МИД закрыли рот Орбану

Орбану предложили наконец осудить российскую агрессию, требовать от москвы прекратить войну

На новое абсурдное заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который хочет, чтобы наступление ВСУ сорвалось, жестко отрегировали в Министерстве иностранных дел Украины и в Офисе президента. Ему, как "единственному премьер-министру в ЕС, выступающему за мир", также дали дельный совет.

Так, спикер МИД Олег Николенко опубликовал на своей странице в Facebook ответ на заявление Орбана, напомнив, что мирные переговоры могут быть возможны только после того, как россия полностью выведет свои войска с территории Украины.

"Прекращение огня без выполнения этого условия приведет к замораживанию статус-кво, позволит России перегруппироваться, накопить силы и прибегнуть к новой волне агрессии. Доказано опытом 2014-2022 годов", — сказал он.

Также Николенко подчеркнул, что ежедневные атаки по украинским городам только лишь доказывают, что россии не нужны другие сценарии, кроме как продолжение войны.

А Виктору Обрану тем временем в МИД советуют начинать действовать. Для начала, к примеру, осудить российскую агрессию.

"Мы приняли во внимание утверждение Виктора Орбана о том, что ему тяжело быть единственным премьер-министром в ЕС, выступающим за мир. Чтобы облегчить эту ситуацию, призываем главу венгерского правительства начать действовать. К примеру, осудить российскую агрессию, требовать от москвы прекратить войну и вернуть российскую армию на российскую территорию, присоединиться к мерам международной изоляции россии, не подрывать единство в ЕС", — подытожил Олег Николенко.

В то же время советник главы Офиса президента Михаил Подоляк на своей странице в Twitter назвал позицию Орбана абсурдной, добавив, что тот демонстративно оскорбляет ценности Европейского Союза и международного права в целом.

"Это сознательное унижение Европы и попустительство террористическим действиям россии. Это сознательное оправдание агрессора и поощрение его продолжить уничтожение Украины/Европы…", — отметил он.

Венгрии, как считает Подоляк, нужно осознать, что благодаря контрнаступательным действиям Украина возвращает свои территории и своих людей.

"А если Премьер-министр Венгрии действительно беспокоится о потерях – пусть позвонит своему "другу путину" и попросит, чтобы российские вооруженные формирования вышли за пределы международно признанных границ Украины. И тогда война будет окончена. Больше никаких потерь и смертей. Только полноценный вывод вооруженного контингента и техники оккупанта является предпосылкой к окончанию войны. Слышал ли кто-нибудь подобные призывы Орбана к россии?", — подытожил советник главы ОП.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Виктор Орбан назвал территории Украины "ничейной землей" и получил жесткий ответ от мэра одного из годоров.