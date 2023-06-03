Угорщина знову підіграє кремлю: уряд країни опублікував дивну карту України (відео)

Угорщина продовжує послідовно грати на руку країні-агресору

Не встиг вщухнути скандал через бажання прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана зірвати український контрнаступ, як його країна кинула новий "камінь на город" України: на YouTube-каналі уряду Угорщини з’явилося відео із закликами до миру з картою України, на якій Крим не є частиною нашої країни.

Про це написало видання Nepszava.

29-секундне відео уряду Орбана містить нагадування про наслідки російсько-української війни — десятки тисяч дітей залишилися сиротами, сотні тисяч будинків зруйновано, десятки мільйонів людей стали біженцями.

Однак у закадровому тексті немає констатації безумовного факту, що причиною цих нещасть стало повномасштабне вторгнення російських військ в Україну. Натомість вказується, що війна може стати глобальною. Саме в цей момент на екрані з’являється карта, де Україна відзначена червоним, а Крим — зеленим кольором, як і розташовані поряд території.

"Досить війни, тільки припинення вогню може покласти край розрусі, тільки мирні переговори можуть врятувати життя. Настав час для миру", – цинічно закликає уряд Орбана.

За три дні з моменту появи цей ролик зібрав понад 111 тисяч переглядів.

Раніше "Телеграф" розповідав, як в Україні відповіли Орбану, який бажає, щоб український контрнаступ не відбувся — речник МЗС Олег Ніколенко нагадав йому, що мирні переговори можуть бути можливі лише після того, як росія повністю виведе свої війська з території нашої країни.