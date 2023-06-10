"Украина получит то, чего хочет": в Минобороны анонсировали важное событие на предстоящем саммите НАТО

Есть все признаки того, что Украина получит то, что хочет, в определенном формате, — Гаврилов

На саммите НАТО, который состоится в столице Литвы Вильнюсе 11-12 июля, Украина может получить положительные для себя решения и алгоритм вступления в Альянс.

Об этом сообщил заместитель министра обороны Владимир Гаврилов.

Он отметил, что на саммите страны НАТО "выйдут на определенный порядок нашего вступления, которое будет зафиксировано".

"Есть все признаки того, что Украина получит то, что хочет, в определенном формате", – сказал замминистра обороны.

По словам Гаврилова, по его мнению, несмотря на консенсусный механизм принятия решений и право вето стран-членов Альянса, больших проблем с принятием решения по Украине не будет.

"Уже сейчас на саммите в Вильнюсе Украина должна понимать, что после войны, скажем в течение года-двух, после проведения определенных процедурных вещей мы будем членами НАТО", — добавил Гаврилов.

Как сообщал "Телеграф", государственный секретарь США Энтони Блинкен в начале июня заявлял, что на саммите НАТО в Вильнюсе Украина может ожидать "мощного пакета поддержки", который будет включать как материальную, так и политическую помощь. Он уточнил, что союзники с НАТО поддерживают свои обязательства по будущему членству Украины в Альянсе, которые они взяли на себя во время Бухарестского саммита в 2008 году.