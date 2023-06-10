"Україна отримає те, чого хоче": у Міноборони анонсували важливу подію на майбутньому саміті НАТО

Є всі ознаки того, що Україна отримає те, що хоче, в певному форматі, — Гаврилов

На саміті НАТО, який відбудеться у столиці Литви Вільнюсі 11-12 липня Україна може отримати позитивні для себе рішення та алгоритм вступу до Альянсу.

Про це повідомив заступник міністра оборони Володимир Гаврилов.

Він зазначив, що на саміті країни НАТО "вийдуть на певний порядок нашого вступу, який буде зафіксовано".

"Є всі ознаки того, що Україна отримає те, що хоче, в певному форматі", – сказав заступник міністра оборони.

За словами Гаврилова, на його думку, незважаючи на консенсусний механізм ухвалення рішень і право вето країн-членів Альянсу, великих проблем з ухваленням рішення щодо України не буде.

"Вже зараз на саміті у Вільнюсі Україна чітко має розуміти, що після війни, скажімо протягом року-двох, після проведення певних процедурних речей ми будемо членами НАТО", – додав Гаврилов.

Як повідомляв "Телеграф", державний секретар США Ентоні Блінкен на початку червня заявляв, що на саміті НАТО у Вільнюсі Україна може чекати на "потужний пакет підтримки", який включатиме як матеріальну, так і політичну допомогу. Він уточнив, що союзники з НАТО підтримують свої зобов’язання щодо майбутнього членства України в Альянсі, які вони взяли на себе під час Бухарестського саміту у 2008 році.