НАТО може очолити великий друг України: з’явилася реакція Байдена

У США готові підтримати британського міністра на посаді генсека НАТО

США можуть підтримати кандидатуру міністра оборони Великобританії Бена Воллеса на посаду генсека НАТО, куди прагне потрапити й Україна.

Про це особисто заявив американський лідер Джо Байден під час прес-конференції прем’єром Великобританії Ріші Сунаком, повідомляє "Європейська правда".

Байден зазначив, що Воллес є дуже кваліфікованим кандидатом, але до його призначення слід провести переговори з усіма членами Альянсу.

Як відомо, про бажання очолити Альянс Воллес заявив у середині травня. Тоді він назвав це "фантастичною роботою" і пообіцяв, що при ньому всі члени НАТО "зможуть спати ночами спокійно".

Наразі Альянсом керує Єнс Столтенберг, який складе повноваження 30 вересня цього року. Він очолює НАТО з жовтня 2014 року. Нещодавно він зізнався, що більше не боротиметься за продовження мандату.

Серед кандидатів на посаду генсека НАТО крім Воллеса називають прем’єр-міністра Естонії Каю Каллас, голову уряду Нідерландів Марка Рютте, іспанського прем’єра Педро Санчеса та голову Єврокомісії Урсулу фон дер Ляйєн.

Нагадаємо, що Великобританія є одним із головних партнерів України з моменту повномасштабного вторгнення росії. Британці активно допомагають нашим військовим та підтримують економіку України.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Уоллес нещодавно відвідав Україну і заявив, що його країна допомагатиме ЗСУ всіма необхідними типами озброєння.