Міністр оборони Британії відвідав Україну: про що домовилися з Резніковим

Бен Воллес запевнив, що союзники України будуть разом із нами й допомагатимуть всіма можливими видами озброєння

Міністр оборони Великої Британії, яка всіляко допомагає Україні перемогти російських окупантів, Бен Воллес 23 травня відвідав Київ з робочим візитом та зустрівся з очільником українського оборонного відомства Олексієм Резніковим.

Про це повідомляє міністерство оборони України.

Серед основних питань, які обговорювали міністри, була передача Україні далекобійних ракет Storm Shadow, підготовка українських військових, пріоритети по озброєнню для перемоги України.

За словами Резнікова, окрім натівської перспективи, співрозмовники обговорили бачення України щодо стабілізації миру в Європі, у контексті формули миру президента Володимира Зеленського.

"Союзники України будуть разом із нею й допомагатимуть всіма можливими видами озброєння, починаючи з протитанкових ракет і завершуючи танками, Storm Shadow, і вже зараз — F-16. Президент путін повинен усвідомити, що він не може виграти цю незаконну війну, яку розв’язав, незважаючи на те скільки він відправить на смерть російських солдат", – наголосив Бен Воллес за підсумками зустрічі.

Як повідомляв "Телеграф", на найближчому засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", 25 травня, торкнуться питань зміцнення української системи ППО, а також підтримки можливостей бронетанкової техніки ЗСУ. Під час переговорів обговорять й постачання винищувачів F-16.