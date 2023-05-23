Перші F-16 можуть прилетіти до України з несподіваного боку: у Резнікова зробили заяву

На відміну від багатьох інших країн у цієї держави існують "надлишки" даної зброї

Перші винищувачі F-16, які вже зовсім скоро можуть опинитися на озброєнні в українських військових, можуть прибути до нас, на перший погляд, із несподіваної сторони. Йдеться навіть, наприклад, не про США чи Велику Британію.

Таку думку висловив радник Міністра оборони України Юрій Сак у коментарі Politico.

Так, у Резнікова вважають, що першою країною, яка передасть Україні свої винищувачі, можуть стати Нідерланди. Вся справа в тому, що на відміну від багатьох інших країн у цієї держави існують "надлишки" даної зброї.

"В даний час Нідерланди використовують 24 винищувачі F-16, які "готові до оперативного розгортання" і будуть використовуватися до середини 2024 року. Після цього вони доступні для іншого призначення, наприклад, для продажу. Також Нідерланди мають ще 18 F-16, які більше не використовуються в бойових діях і також можуть бути передані в інше місце призначення. 12 із цих 18 спочатку планувалося передати приватній компанії, але передачу було відкладено", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Пентагоні розповіли про те, де базуватимуться українські F-16.

Також ми повідомляли, що Україна отримає винищувачі F-16, але у США озвучили єдину умову.