Україна отримає винищувачі F-16 набагато раніше ніж очікувалось: у Міноборони зробили важливу заяву

Україна може отримати західні літаки до кінця року

У Міноборони натякнули, що Україна може отримати винищувачі західного зразка набагато швидше, ніж передбачалося раніше.

Як йдеться у повідомленні, яке було оприлюднено в офіційному профілі у Twitter відомства, літаки F-16 можуть прибути до України вже восени 2023 року.

"Кращий блокбастер військово-повітряних сил усіх часів! F-16 у небі України", — йдеться у повідомленні.

Крім того, Міноборони додало до свого повідомлення зображення винищувача F-16 в українському камуфляжі.

Як повідомлялося раніше, 19 травня у Вашингтоні заявили, що США розблокують постачання бойової авіації Україні, якщо на їх передачу погодяться союзники з Європейських країн.

Після цього в адміністрації президента США повідомили, що рішення щодо літаків було ухвалено, проте не факт, що вони передаватимуться безпосередньо Штатами. Крім того, там не стали говорити про терміни передачі бойової техніки, а також її кількість.

Ці слова пролунали після заяв прем’єра Великої Британії Ріші Сунака про створення "коаліції винищувачів", до якої вже приєдналися Нідерланди, а потім і США, Португалія та Данія.