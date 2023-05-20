Украина получит истребители F-16 гораздо раньше ожидаемого: в Минобороны сделали важное заявление

Украина может получить западные самолеты до конца года

В Минобороны намекнули, что Украина может получить истребители западного образца гораздо быстрее, чем предполагалось ранее.

Как говорится в сообщении, которое было обнародовано в официальном профиле в Twitter ведомства, самолеты F-16 могут прибыть в Украину уже осенью 2023 года.

"Лучший блокбастер военно-воздушных сил всех времен! F-16 в небе Украины", — говорится в сообщении.

Кроме того, Минобороны прикрепило к своему сообщению изображение истребителя F-16 в украинском камуфляже.

Как сообщалось ранее, 19 мая в Вашингтоне заявили, что США разблокируют поставки боевой авиации Украине, если на их передачу согласятся союзники из Европейских стран.

После этого в администрации президента США сообщили, что решение по самолетам было принято, однако не факт, что они будут передаваться непосредственно Штатами. Кроме того, там не стали говорить о сроках передачи боевой техники, а также о ее количестве.

Эти слова последовали после заявлений премьера Великобритании Риши Сунака о создании "коалиции истребителей", к которой уже присоединились Нидерланды, а затем и США, Португалия и Дания.