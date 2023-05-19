F-16 для Украины будут: СМИ узнали резонансные подробности
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Украина получит от союзников боевую авиацию
США согласовали с союзниками план о поставке Украине боевых самолетов F-16 в рамках программы о долгосрочной поддержке.
Как сообщает NBC, высокопоставленный представитель администрации президента Джо Байдена рассказал, что речь не обязательно идет о поставках самолетов из Штатов.
Сроки передачи истребителей Украине пока тоже не озвучивались, однако чиновник отметил, что в контрнаступлении ВСУ они участия точно принимать не будут.
По его словам, окончательные решения о том, кто поставит самолеты, а также когда и сколько, будут приниматься в "ближайшие месяцы".
"Обсуждения об улучшении украинских воздушных сил отражают нашу долгосрочную приверженность самообороне Украины", — рассказал он.
Информация о передаче самолетов поступила после того, как Байден прибыл на саммит "Большой семерки" в японской Хиросиме.
Напомним, ранее 19 мая представители администрации Байдена говорили, что США готовы одобрить передачу Украине самолетов F-16, если это решение также примут европейские страны.
Чуть позже стало известно, что Вашингтон присоединяется к "коалиции истребителей" и поможет обучать украинских пилотов в Европе.