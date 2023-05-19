Лед тронулся: США присоединяются к "коалиции истребителей" для Украины

Тренировки наших пилотов на западных истребителях начнутся уже в ближайшие месяцы

К "Коалиции истребителей", о которой впервые заявили в Великобритании присоединились и США. Эта страна намерена поддержать усилия по обучению украинских военных летчиков.

Об этом пишет CNN, ссылаясь на высокопоставленного представителя администрации США.

Так, по данным источника, президент США Джо Байден 19 мая сообщил лидерам стран G7, что его страна поддержит усилия по обучению украинских военных летчиков. При этом, тренировки будут проходить не в США, а, скорее всего, исключительно в Европе. Но американские инструкторы будут участвовать в тренировках вместе с союзниками и партнерами.

Всего, отмечается в статье, на тренировки могут уйти месяцы, а когда они начнутся, данная коалиция будет решать, когда передавать свои истребители.

"В ближайшие месяцы, с началом подготовки, наша коалиция стран, участвующих в ней, решит, когда реально передать истребители (Украине — Ред.), в каком количестве и кто их предоставит", — говорится в материале.

На данную новость уже успели отреагировать и в Украине. Так, например, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в свойственной для себя манере опубликовал пост из смайликов, вероятно, намекающий на решение руководства США.

Кроме того, уже появилась реакция и от президента Зеленского. Он поприветствовал решение США и заявил, что оно существенно усилит ВСУ в небе.

В тоже время, как сообщает CNN, стало известно, что США и союзники планируют предоставить Киеву F-16, при этом самолеты могут быть направлены Украине не напрямую от США.

Напомним, ранее мы писали о том, что Германия не намерена участвовать в "коалиции истребителей", которую будут возглавлять Великобритания и Нидерланды.

Также мы сообщали, что еще две страны отказали Украине в F-16.