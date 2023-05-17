F-16 для Украины: Шольц сделал неприятное заявление

Германия по-прежнему концентрируется на танках и боеприпасах

Канцлер Германии Олаф Шольц сделал новое заявление о поставках F-16 для Украины. Его страна не намерена участвовать в "коалиции истребителей", которую будут возглавлять Великобритания и Нидерланды.

Такое заявление Шольц сделал отвечая на вопрос о том, будет ли Германия участвовать в совместном альянсе по подготовке пилотов истребителей и поставок боевых самолетов Украине. Об этом сообщает Tagesschau.

По его словам, Германия по-прежнему концентрируется на танках, боеприпасах, создании "действующей системы ремонта" и противовоздушной обороны.

"Мы сосредоточились на том, что мы делаем. Это очень актуально сейчас для способности Украины защищать себя", – отметил Шольц в кулуарах саммита Совета Европы.

Он также добавил, что не видит давления на Германию в дискуссии о поставках истребителей Украине.

"К нам нет никаких требований", — сказал канцлер Германии.

Отметим, что сегодня, 17 мая, на полях саммита Совета Европы в Рейкьявике премьер-министры Великобритании и Нидерландов договорились возглавить "коалицию истребителей" для предоставления Украине боевых самолетов F-16. Ранее к "коалиции" присоединилась Франция.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что военный эксперт Роман Свитан рассказал, как долго нужно обучать украинских пилотов для истребителей F-16.