F-16 для України: Шольц зробив неприємну заяву

Німеччина, як і раніше, концентрується на танках і боєприпасах

Канцлер Німеччини Олаф Шольц зробив нову заяву про поставки F-16 для України. Його країна не має наміру брати участь у "коаліції винищувачів", яку очолюватимуть Великобританія та Нідерланди.

Таку заяву Шольц зробив відповідаючи на запитання про те, чи братиме участь Германія у спільному альянсі з підготовки пілотів винищувачів та поставках бойових літаків Україні. Про це повідомляє Tagesschau.

За його словами, Німеччина, як і раніше, концентрується на танках, боєприпасах, створенні "діючої системи ремонту" та протиповітряної оборони.

"Ми зосередилися на тому, що ми робимо. Це дуже актуально зараз для здатності України захищати себе", – зазначив Шольц у кулуарах саміту Ради Європи.

Він також додав, що не бачить тиску на Німеччину в дискусії щодо поставок винищувачів Україні.

"До нас немає жодних вимог", — сказав канцлер Німеччини.

Зазначимо, що сьогодні, 17 травня, на полях саміту Ради Європи у Рейк’явіку прем’єр-міністри Великобританії та Нідерландів домовилися очолити "коаліцію винищувачів" для надання Україні бойових літаків F-16. Раніше до "коаліції" приєдналася Франція.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що військовий експерт Роман Світан розповів, як довго потрібно навчати українських пілотів для винищувачів F-16.