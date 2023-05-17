Проблем не буде? Експерт розповів, як довго потрібно навчати українських пілотів для F-16

Експерт розповів про те, скільки часу піде на підготовку пілотів для винищувачів F-16.

Українські пілоти не повинні мати проблем у роботі з винищувачами F-16, які ЗСУ можуть отримати від західних партнерів.

Таку думку в інтерв’ю "Обозревателю" висловив льотчик-інструктор, полковник ЗСУ у запасі, військовий експерт Роман Світан.

За словами фахівця, винищувачам F-16 вже близько 40 років, а випускали їх разом із Міг-29 та Су-27. Він наголосив, що зчитування інформації на цих бортах відбувається приблизно однаково, а отже, це не буде складністю для українських пілотів.

"В принципі система пілотування будь-якого апарату приблизно однакова. Є різниця, наприклад, у прямому управлінні – через ручку, важіль керування літаком, так званий руст. Це у нас. А у них простий джойстик, яким у якомусь сенсі навіть легше керувати" , — розповів він.

Світан зазначив, що для початку нашим пілотам слід вивчити літак, після чого потрібно здати заліки та налітати певну кількість годин за позиціями.

"Наші льотчики першого та другого класу можуть впоратися із цим завданням за три місяці. Тобто через три місяці льотний склад вже може виконувати бойові завдання. Великих проблем немає", — уточнив він.

Також експерт розповів, що в Україні є десятки аеродромів, які готові прийняти західні винищувачі. Залишилося лише перекинути на них певне обладнання.

"Ми можемо приймати F-16 місяці через три, проводити передпольотну, післяпольотну та міжпольотну підготовку на наших базах. А капітальні ремонти можна проводити на заводах у Європі. Туди можна відганяти літаки згідно з регламентом", — додав Світан.

Він підкреслив, що для F-16 не будуть потрібні спеціальні злітно-посадкові смуги. Досить просто зачистити її перед зльотом або посадкою.

"Щодня по смугах проходитимуть повітродуви – повітродувні машини, авіаційні двигуни на шасі, які здуватимуть зі смуги камінчики. Більше нічого не потрібно. Наші смуги готові", — завершив він.

Раніше "Телеграф" писав про те, скільки Україна розраховує отримати винищувачів від західних партнерів.