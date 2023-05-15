"Коаліція винищувачів", сотні ракет та інше: Британія готує масштабну допомогу для України

Британія продовжує надавати Україні допомогу у відбитті російської агресії

Після візиту президента України Володимира Зеленського у Великій Британії підтвердили, що передадуть нашій країні нову потужну зброю, про яку говорили раніше.

Про це пише ВВС.

За даними видання, йдеться про "сотні зенітних ракет і бойових безпілотників на додачу до крилатих ракет Storm Shadow, про які було оголошено минулого тижня".

"Крилаті ракети Storm Shadow можуть бути використані для знищення позицій росії на окупованій території України. Якщо Україна зможе знищити російські командні центри, логістичні вузли та склади боєприпасів на окупованій території, то для Москви може виявитися неможливим продовжувати поповнення запасів своїх передових військ". — йдеться у матеріалі.

При цьому з приводу бойових літаків у Британії заявили, що не планують поки що посилати їх в Україну. Однак прем’єрміністр Сунак повідомив, що Великобританія відіграватиме ключову роль у "коаліції-винищувачів". Він додав, що справа не обмежиться постачанням літаків: за його словами, Великобританія скоро почне навчати українських пілотів управлінню західними винищувачами та тактикою НАТО.

Що стосується вищезгаданих бойових безпілотників, то, як ми писали раніше, мова може йти про ударні БПЛА з радіусом дії понад 200 кілометрів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що мережа зворушила нове фото Зеленського з Сунаком під час поїздки президента до Лондона.

Також ми повідомляли, що Зеленський у Лондоні домовляється про безпеку. Єрмак назвав три головні питання