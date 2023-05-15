Зеленський у Лондоні домовляється про безпеку: Єрмак назвав три головні питання

Великобританія зробила кілька серйозних кроків на зустріч Україні у питанні оборони та безпеки

Президент України Володимир Зеленський разом із командою перебуває з робочим візитом у Великій Британії. Він уже зустрівся з прем’єр-міністром країни Ріші Сунаком, щоб обговорити подальшу співпрацю двох країн.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак. Також він назвав три основні питання, які український президент має намір обговорити у Лондоні.

Глава України прибув до Великої Британії, щоб зміцнити оборонну підтримку та євроатлантичну інтеграцію. Щодо першого пункту, то прем’єр-міністр Ріші Сунак продемонстрував кілька серйозних кроків: майбутнє навчання українських пілотів на західних винищувачах, надання Україні озброєнь, ударних БПЛА.

Андрій Єрмак також додав, що для української дипломатії у пріоритеті питання безпеки, яке має кілька складових:

перевага на суші, яка дозволить повернути наші території;

домінування в небі, що позбавить ворога можливостей використовувати авіацію та завдавати шкоди ударами з повітря;

чіткі гарантії безпеки та вступ до НАТО.

"Над усім цим зараз працюємо. І успіх можливий лише завдяки завзятій та конструктивній дипломатичній роботі. Сильна армія та Альянс – інших варіантів немає", — наголосив глава ОП, додавши, що це далеко не останні пакети безпеки, які союзники виділяють Україні.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Володимир Зеленський напередодні відвідав Париж, де зустрівся із президентом Еммануелем Макроном. Під час переговорів двох президентів йшлося про військову допомогу Франції, її участь у "коаліції винищувачів" та вступ України до НАТО. А за день до цього Зеленський побував у Німеччині, де провів переговори з президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром та канцлером Олафом Шольцем.