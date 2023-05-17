Проблем не будет? Эксперт рассказал, как долго нужно обучать украинских пилотов для F-16

Эксперт рассказал о том, сколько времени уйдет на подготовку пилотов для истребителей F-16

У украинских пилотов не должно возникнуть проблем в работе с истребителями F-16, которые ВСУ могут получить от западных партнеров.

Такую точку зрения в интервью "Обозревателю" выразил летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан.

По словам специалиста, истребителям F-16 уже около 40 лет, а выпускали их вместе с Миг-29 и Су-27. Он подчеркнул, что считывание информации на этих бортах происходит примерно одинаково, а значит это не будет сложностью для украинских пилотов.

"В принципе система пилотирования любого аппарата примерно одинаковая. Есть разница, например, в прямом управлении – через ручку, рычаг управления самолетом, так называемый руст. Это у нас. А у них простой джойстик, которым в каком-то смысле даже легче управлять", — рассказал он.

Свитан отметил, что для начала нашим пилотам следует изучить самолет, после чего нужно сдать зачеты и налетать определенное количество часов по позициям.

"Наши летчики первого и второго класса могут справиться с этой задачей за три месяца. То есть через три месяца летный состав уже может выполнять боевые задачи. Больших проблем нет", — уточнил он.

Также эксперт рассказал, что в Украине есть десятки аэродромов, которые готовы принять западные истребители. Осталось лишь перебросить на них определенное оборудование.

"Мы можем принимать F-16 месяца через три, проводить предполетную, послеполетную и межполетную подготовку на наших базах. А капитальные ремонты можно проводить на заводах в Европе. Туда можно отгонять самолеты согласно регламенту", — добавил Свитан.

Он подчеркнул, что для F-16 не потребуются специальные взлетно-посадочные полосы. Достаточно просто будет зачистить ее перед взлетом или посадкой.

"Каждый день по полосам будут проходить воздуходувы – воздуходувные машины, авиационные двигатели на шасси, которые будут сдувать с полосы камешки. Больше ничего не нужно. Наши полосы готовы", — завершил он.

Ранее "Телеграф" писал о том, сколько Украина рассчитывает получить истребителей от западных партнеров.