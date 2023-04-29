Могут стать ключевыми для контрнаступления: в США давят на Байдена для предоставления Украине F-16, — The Hill

Украине нужно больше оружия, чтобы противостоять россии

В США политики давят на президента Джо Байдена, чтобы отправить в Украину ракеты большой дальности ATACMS и истребители F-16. Самолеты, в частности, помогли бы Украине получить преимущество в воздухе. Кроме прикрытия военных на передовой такие истребители могут уничтожать ракеты еще на подлете, помогая ПВО.

Призывы к Байдену о поставках такого вооружения поступают от членов конгресса от обеих партий, пишет The Hill. Администрация президента пока не готова, в частности, реактивные самолеты не являются приоритетом. Среди тех, кто лоббирует интересы Украины, много однопартийцев президента.

Законодатели считают, что дальнобойные ракеты ATACMS и F-16 могут стать ключевыми для контрнаступательного удара против российских войск. "Украина переживает решающее время войны. F-16 обеспечивают большую дальность, чем наземные системы, и могут помочь обеспечить Украине преимущество в воздухе", – говорит член Палаты представителей Джейсон Кроу. Он был военным во время войны в Ираке и видел важность передового оружия. Кроу также посетил Украину в прошлом году.

В феврале американские законодатели обратились к Байдену письмом, чтобы ускорить процесс обсуждения. "F-16 или аналогичные истребители четвертого поколения предоставят Украине высокомобильную платформу, с которой можно сбивать российские ракеты класса "воздух-воздух" и беспилотники, защищать украинские сухопутные силы, когда они вступают в бой с российскими войсками", — считает группа представителей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что с начала вторжения Украина потеряла 60 истребителей. Это 40% от того, что имело до начала вторжения. У россии же количество самолетов около 500.