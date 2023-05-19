Крига скресла: США приєднуються до "коаліції винищувачів" для України

Тренування наших пілотів на західних винищувачах розпочнуться вже найближчими місяцями

До "Коаліції винищувачів", про яку вперше заявили у Великій Британії, приєдналися і США. Ця країна має намір підтримати зусилля щодо навчання українських військових льотчиків.

Про це пише CNN, посилаючись на високопоставленого представника адміністрації США.

Так, за даними джерела, президент США Джо Байден 19 травня повідомив лідерам країн G7, що його країна підтримає зусилля щодо навчання українських військових льотчиків. При цьому тренування відбуватимуться не в США, а, швидше за все, виключно в Європі. Але американські інструктори братимуть участь у тренуваннях разом із союзниками та партнерами.

Усього, зазначається у статті, на тренування можуть піти місяці, а коли вони почнуться, дана коаліція вирішуватиме, коли передаватиме свої винищувачі.

"Найближчими місяцями, з початком підготовки, наша коаліція країн, які беруть участь у ній, вирішить, коли реально передати винищувачі (Україні — Ред.) , в якій кількості і хто їх надасть", — йдеться у матеріалі.

На цю новину вже встигли відреагувати і в Україні. Так, наприклад, глава Офісу президента України Андрій Єрмак у властивій для себе манері опублікував пост зі смайликів, який, ймовірно, натякає на рішення керівництва США.

Крім того, вже виникла реакція і від президента Зеленського. Він привітав рішення США і заявив, що воно суттєво посилить ЗСУ у небі.

Водночас, як повідомляє CNN, стало відомо, що США та союзники планують надати Києву F-16, при цьому літаки можуть бути направлені Україні не напряму від США.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Німеччина не має наміру брати участь у "коаліції винищувачів", яку очолюватимуть Великобританія та Нідерланди.

Також ми повідомляли, що ще дві країни відмовили Україні у F-16.