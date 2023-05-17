Ще дві країни відмовили Україні у F-16: але є й свої плюси

Кількість F-16 у союзників не дозволяє допомогти ними Україні

Останнім часом у Європі все частіше порушується питання бойової авіації для України. І хоча в цій справі вже є деякі зрушення про готовність вже зараз передати Україні західні винищувачі, наразі ніхто не заявляє. Так, наприклад, ще дві країни повідомили, що не збираються передавати до ЗСУ свої F-16.

Однією з таких країн є Бельгія. Там за Великобританією заявили про готовність навчити українців пілотувати винищувачі F-16, але надати їх нашій країні вони не в змозі.

"На саміті в Гаазі на початку цього місяця, під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з прем’єр-міністром, також порушували питання про F-16. Ми сказали, що не можемо постачати літаки, але можемо навчати пілотів", — передає видання DeMorgen, заяву яку зробили в кабінеті прем’єрміністра Бельгії Олександра де Кроо.

У матеріалі наголошується, що Бельгія не може передати свої F-16 Україні через те, що всі ці літальні апарати зараз використовуються, у тому числі для захисту повітряного простору країн Бенілюксу та Балтії. Як пояснив Олександр де Кроо, Бельгія не може чи не хоче відмовлятися від цих місій.

Також не можуть передати Україні свої F-16 й наші віддані союзники поляки. Там зазначили, що Варшава вже передала Києву майже всі винищувачі МіГ-29, які були в країні, проте не готова віддавати свої літаки F-16. Все через те, що у самій Польщі їх мало.

"Кількість літаків F-16, які ми маємо, не дозволяє сьогодні говорити про передачу будь-якої їхньої частини Україні", — заявив президент Польщі Анджей Дуда.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, скільки винищувачів F-16 Україна хоче отримати від Заходу.

Також ми повідомляли, як довго потрібно навчати українських пілотів для F-16.