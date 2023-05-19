Україна отримає винищувачі F-16: у США озвучили єдину умову

У США не змінили позицію щодо передачі винищувачів для України

США готові дозволити постачання винищувачів F-16 на потреби ЗСУ, якщо таке рішення ухвалять європейські союзники.

Про це пише CNN із посиланням на свої джерела в адміністрації президента США Джо Байдена.

При цьому в ефірі телеканалу зазначили, що офіційних запитів з боку союзників щодо експорту F-16 наразі не було.

Крім того, джерело розповіло, що офіційні особи Державного департаменту, які мають оформлювати документи для схвалення передачі літаків третім сторонам, не отримували вказівок розпочати роботу.

Водночас спікер Білого дому Джон Кірбі дав зрозуміти, що питання про передачу винищувачів зараз "не на порядку денному" саміту "Великої сімки", який розпочався в Японії і триватиме до 21 травня.

Раніше Україна неодноразово просила Штати надати літаки F-16. Готовність передати літаки Києву висловлювали Нідерланди та Данія, але їм потрібно отримати дозвіл від США.

Раніше "Телеграф" писав про те, що одразу дві європейські держави відмовилися від ідеї передачі винищувачів на потреби ЗСУ.