Нардеп V, VI та VII скликань, екс-заступник голови Радміну Автономної Республіки Крим, голова Всеукраїнського громадського руху "Сила права" Андрій Сенченко про західні бойові літаки для України

Після візитів президента України до ряду країн ЄС, а також до Великої Британії було заявлено про формування "коаліції винищувачів". Більш ніж радісна новина. Схоже, що стіна проти передачі Україні сучасних бойових літаків поступово розсипається. Я гадаю, що найближчим часом оформиться відповідне рішення. Швидше за все, станеться – як із танками, які нам теж довго не давали. А потім Велика Британія зробила перший крок. І потім уже "посипалися" решта.

З літаками справа складніша. Якщо певний розбій у парку танків ще допустимо, то авіація – дорожче задоволення. До того ж, оскільки виробником F-16, на які орієнтується Україна, є США, дуже важливо, щоб співтовариство країн, які вже подали голос за позитивне "літакове" рішення для ЗСУ, знайшло підтримку й у американської адміністрації. Тоді процес піде.

Втім, уже видно, що точаться не пусті розмови. Ми реально наближаємось до історично важливого моменту – отримання сучасної авіації натовського зразка.

Думаю, що нашому політичному керівництву (не так публічно, як на рівні особистих телефонних контактів) слід нагадувати партнерам, що ми просили на самому початку масованого російського вторгнення про закриття неба.

Методи були різні. І за допомогою авіації нехай не всього блоку НАТО, але окремих країн-партнерів. Це був би не вступ у війну, а чітка демонстрація, чітка заява, що будь-який літальний апарат, який увійшов до повітряного простору України, незалежно від його приписки, може бути знищений. Стандартна формула режиму "закрите небо".

На жаль, нас не почули. І це призвело до величезних людських втрат України, причому не лише на фронті, а й серед мирного населення.

Зараз ми просимо дати нам можливість самим захистити своє небо. Дати найсучасніші літаки.

І коли ми просимо про це, слід нагадувати про страшну ціну, яку ми платимо – людськими життями – за нерішучість партнерів. Нехай вони тепер, хоч і з великим запізненням, допоможуть нам вирішити цю проблему. Щоб не бешкетувала росія в нашому небі. Нині не так літаками, як ракетами, безпілотниками. Але ми не застраховані від нальотів ворожої бойової авіації. І нам важливо мати протиотруту від цієї загрози.