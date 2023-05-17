Нардеп V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко про западные боевые самолеты для Украины

После визитов президента Украины в ряд стран ЕС, а также в Великобританию, было заявлено о формировании "коалиции истребителей". Более чем радостная новость. Похоже, стена против передачи Украине современных боевых самолетов постепенно рассыпается. Я думаю, что в ближайшее время оформится соответствующее решение. Скорее всего, произойдет – как с танками, которые нам тоже долго не давали. А потом Великобритания сделала первый шаг. И затем уж "посыпались" остальные.

С самолетами дело сложнее. Если определенный разнобой в парке танков еще допустим, то авиация – более дорогое удовольствие. К тому же, поскольку производителем F-16, на которые ориентируется Украина, являются США, очень важно, чтобы сообщество стран, уже подавших голос за положительное "самолетное" решение для ВСУ, нашло поддержку и у американской администрации. Тогда процесс пойдет.

Впрочем, уже видно, что идут не пустые разговоры. Мы реально приближаемся к исторически важному моменту – получению современной авиации натовского образца.

Думаю, что нашему политическому руководству (не столько публично, сколько на уровне личных телефонных контактов) следует напоминать партнерам, что мы просили в самом начале массированного российского вторжения о закрытии неба.

Методы могли быть разные. И с помощью авиации пусть не всего блока НАТО, но – отдельных стран-партнеров. Это было бы не вступление в войну, а четкая демонстрация, четкое заявление, что какой-либо летательный аппарат, вошедший в воздушное пространство Украины, не зависимо от его приписки, может быть уничтожен. Стандартная формула режима "закрытое небо".

К сожалению, нас не услышали. И это привело к огромным человеческим потерям Украины, причем, не только на фронте, но и среди мирного населения.

Сейчас мы уже просим дать нам возможность самим защитить свое небо. Дать современные самолеты.

И когда мы просим об этом, следует напоминать о страшной цене, которую мы платим – человеческими жизнями – за нерешительность партнеров. Пусть же они теперь, хоть и с большим опозданием, помогут нам решить эту проблему. Чтобы не бесчинствовала россия в нашем небе. Сейчас не так самолетами, как ракетами, беспилотниками. Но мы не застрахованы и от налетов вражеской боевой авиации. И нам важно иметь противоядие от этой угрозы.