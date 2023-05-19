Украина получит истребители F-16: в США озвучили единственное условие

В США не поменяли позицию по поводу передаче истребителей для Украины

США готовы разрешить поставки истребителей F-16 на нужды ВСУ, если такое решение примут европейские союзники.

Об этом пишет CNN со ссылкой на свои источники в администрации президента США Джо Байдена.

При этом в эфире телеканала отметили, что официальных запросов со стороны союзников по экспорту F-16 пока не было.

Кроме того, источник рассказал, что официальные лица Государственного департамента, которые должны оформлять документы для одобрения передачи самолетам третьим сторонам, не получали указаний начать работу.

В то же время спикер Белого дома Джон Кирби дал понять, что вопрос о передаче истребителей сейчас "не в повестке дня" саммита "Большой семерки", который начался в Японии и продлится до 21 мая.

Ранее Украина неоднократно просила у Штатов самолеты F-16. Готовность передать самолеты Киеву выражали Нидерланды и Дания, но им нужно получить для этого разрешение от США.

Ранее "Телеграф" писал о том, что сразу два европейских государства отказались от идеи передачи истребителей на нужды ВСУ.