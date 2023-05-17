Еще две страны отказали Украине в F-16: но есть и свои плюсы

Количество F-16 у союзников не позволяет помочь ими Украине

В последнее время в Европе все чаще поднимается вопрос боевой авиации для Украины. И хотя в этом деле уже есть некоторые подвижки о готовности уже сейчас передать Украине западные истребители пока никто не заявляет. Так, например, еще две страны сообщили, что не собираются передавать в ВСУ свои F-16.

Одной из таких стран является Бельгия. Там вслед за Великобританией заявили о готовности научить украинцев пилотировать истребители F-16, но предоставить их нашей стране она не в состоянии.

"На саммите в Гааге в начале этого месяца, во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром, также поднимали вопрос о F-16. Мы сказали, что не можем поставлять самолеты, но можем обучать пилотов", — передает издание DeMorgen заявление, которое сделали в в кабинете премьер-министра Бельгии Александра де Кроо.

В материале отмечается, что Бельгия не может передать свои F-16 Украине из-за того, что все эти летательные аппараты на данный момент используются, в том числе для защиты воздушного пространства стран Бенилюкса и Балтии. Как пояснил Александр де Кроо, Бельгия не может или не хочет отказываться от этих миссий.

Также не могут передать Украине свои F-16 и наши преданные союзники поляки. Там отметили, что Варшава уже передала Киеву почти все имевшиеся в стране истребители МиГ-29, однако не готова отдавать свои самолеты F-16. Все из-за того, что в самой Польше их мало.

"Число самолетов F-16, которыми мы располагаем, не позволяет сегодня говорить о передаче какой-либо их части Украине", — заявил президент Польши Анджей Дуда.

Напомним, ранее мы писали о том, сколько истребителей F-16 Украина хочет получить от Запада.

Также мы сообщали, как долго нужно обучать украинских пилотов для F-16.