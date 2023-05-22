Поставки F-16 Україні: у Пентагоні вказали на важливий момент

Міністр ВПС США відповів ЗМІ на питання щодо базування винищувачів після постачання їх в Україну

Бойові літаки F-16, які вже зовсім скоро можуть опинитися на озброєнні в українських військових, після поставки базуватимуться на території України.

Про це сьогодні, 22 травня, на зустрічі з вашингтонською групою військових оглядачів (Defense Writers Group) повідомив міністр Військово-повітряних сил США Френк Кендалл, пише російське пропагандистське агентство ТАСС.

"Ми говоримо про українські засоби. Не про засоби НАТО. Якщо вони стануть частиною українських ВПС, виходжу з того, що вони будуть в Україні", — сказав він, відповідаючи на питання про те, чи розглядається Заходом варіант базування цих літаків на території однієї з країн-членів НАТО.

Крім того, він підкреслив, що майбутня передача Україні винищувачів-бомбардувальників F-16 не зможе переламати хід бойових дій. Також на передачу винищувачів, за його словами, потрібно кілька місяців.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що під час саміту G-7 у Японії президент США Джо Байден підтвердив згоду на навчання українських воїнів управлінню винищувачів F-16. Також він припустив, чи ці бойові літаки вже використовуватимуться під час майбутнього контрнаступу.