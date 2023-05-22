Поставки F-16 Украине: в Пентагоне указали на важный момент

Министр ВВС США ответил СМИ на вопрос о базировании истребителей после поставок их в Украину

Боевые самолеты F-16, которые уже совсем скоро могут оказаться на вооружении у украинских военных, после поставок будут базироваться на территории Украины.

Об этом сегодня, 22 мая, на встрече с вашингтонской группой военных обозревателей (Defense Writers Group) сообщил министр Военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл, пишет российское пропагандистское агентство ТАСС.

"Мы говорим об украинских средствах. Не о средствах НАТО. Если они станут частью украинских ВВС, исхожу из того, что они будут находиться в Украине", — сказал он, отвечая на вопрос о том, рассматривается ли Западом вариант базирования этих самолетов на территории одной из стран-членов НАТО.

Кроме того он подчеркнул, что предстоящая передача Украине истребителей-бомбардировщиков F-16 не сможет переломить ход боевых действий. Также на передачу истребителей, по его словам, потребуется несколько месяцев.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ходе саммита G-7 в Японии президент США Джо Байден подтвердил согласие на обучение украинских воинов управлению истребителей F-16. Также он предположил, будут ли эти боевые самолеты уже использоваться во время предстоящего контрнаступления.