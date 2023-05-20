Украина получит американские истребители F-16: в Белом доме пошли на уступки

Байден пошел на уступки в вопросах обучения пилотов и передачи самолетов Украине

Информация высокопоставленных чиновников Белого дома о том, что Украина получит американские истребители F-16, подтвердилась.

О возможности передачи самолетов заявил президент США Джо Байден на саммите G7, говорится в сюжете ТСН со ссылкой на информацию CNN.

Саммит G7 в Японии

До этого Соединенные Штаты согласовали условия обучения украинских пилотов на этих самолетах, а также выразили принципиальное согласие на передачу F-16 Украине странами-сюзниками.

Напомним, что по мнению летчика-инструктора, полковника ВСУ в запасе, военного эксперта Романа Свитана, у украинских пилотов не должно быть проблем в работе с истребителями F-16. По словам специалиста, истребителям F-16 уже около 40 лет, а выпускали их в одно время с Миг-29 и Су-27. Он подчеркнул, что считывание информации на этих бортах происходит примерно одинаково, а значит, это не будет сложностью для украинских пилотов.