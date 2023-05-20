Україна отримає американські винищувачі F-16: в Білому домі пішли на поступки

Байден пішов на поступки у питаннях навчання пілотів та передачі літаків Україні

Інформація високопоставлених чиновників Білого дому про те, що Україна отримає американські винищувачі F-16, підтвердилася.

Про можливість передачі літаків заявив президент США Джо Байден на саміті G7, говоритьсья в сюжеті ТСН з посиланням на інформацію CNN.

Саміт G7 в Японії

До того Сполучені Штати погодили умови навчання українських пілотів на цих літаках, а також висловили принципову згоду на передання F-16 Україні країнами-сюзниками.

Нагадаємо, що на думку льотчика-інструктора, полковника ЗСУ у запасі, військового експерта Романа Світана, у українських пілотів не повинно бути проблем у роботі з винищувачами F-16. За словами фахівця, винищувачам F-16 вже близько 40 років, а випускали їх одночасно із Міг-29 та Су-27. Він наголосив, що зчитування інформації на цих бортах відбувається приблизно однаково, а отже, це не буде складністю для українських пілотів.