Помогут выиграть войну: в Воздушных силах ВСУ оценили получение Украиной F-16

F-16 помогут выиграть войну, уверены в Воздушных силах

Поставки Украине боевой авиации западного образца, вроде американских F-16, может серьезно повлиять на возможности украинских сил обороны, а также ускорить приближение победы.

Как рассказал в комментарии Эспресо спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, поставки подобной боевой техники смогут усилить возможности сил ПВО.

"Я вам скажу больше, когда будут F-16, мы выиграем эту войну", — сказал он.

Игнат отметил, что самолеты, которые станут на дежурство в разных частях страны смогут компенсировать недостаток средств ПВО. По его словам, поскольку с учетом Беларуси, Приднестровья и черноморского побережья общая протяженность линии фронта составляет 2,5 тысячи километров, имеющихся в Украине "зениток" явно не хватает, чтобы полностью обеспечить безопасность.

Однако благодаря вооружению класса "воздух-воздух" Украина сможет использовать F-16 там, где ощущается нехватка наземных средств ПВО.

Кроме того, наличие западных самолетов позволит более эффективно использовать многочисленные типа вооружения, вроде ракет HARM и управляемых авиабомб JDAM, для поражения наземных целей. Так как эти системы изначально создавались под западную технику, то их использование будет более результативным, чем с использованием украинских МиГ и Су.

"F-16 поможет нашим наземным войскам быстро деоккупировать украинские территории, потому что будет наносить удары по вражеским командным пунктам, военным группировкам, логистическим цепям снабжения. Так же эти истребители способны навести порядок и на море, имея противокорабельные ракеты", — отметил спикер ВС ВСУ.

Как сообщалось ранее, Минобороны 20 мая заинтриговало сообщением о том, что истребители F-16 могут прибыть в Украину уже осенью 2023 года.