Допоможуть виграти війну: у Повітряних силах ЗСУ оцінили здобуття Україною F-16

F-16 допоможуть виграти війну, впевнені у Повітряних силах.

Постачання Україні бойової авіації західного зразка, на зразок американських F-16 може серйозно вплинути на можливості українських сил оборони, а також прискорити наближення перемоги.

Як розповів у коментарі Еспресо речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, постачання подібної бойової техніки зможуть посилити можливості сил ППО.

"Я вам скажу більше, коли будуть F-16, ми виграємо цю війну", — сказав він.

Ігнат зазначив, що літаки, які стануть на чергування у різних частинах країни, зможуть компенсувати нестачу засобів ППО. За його словами, оскільки з урахуванням Білорусі, Придністров’я та чорноморського узбережжя загальна довжина лінії фронту становить 2,5 тисячі кілометрів, наявних в Україні "зеніток" явно не вистачає, щоби повністю забезпечити безпеку.

Однак завдяки озброєнню класу "повітря-повітря" Україна зможе використати F-16 там, де відчувається нестача наземних засобів ППО.

Крім того, наявність західних літаків дозволить більш ефективно використовувати численні типи озброєння, на кшталт ракет HARM та керованих авіабомб JDAM, для ураження наземних цілей.

Оскільки ці системи спочатку створювалися під західну техніку, їх використання буде більш результативним, ніж із використанням українських МіГ та Су.

"F-16 допоможе нашим наземним військам швидко деокупувати українські території, бо буде завдавати удари по ворожих командних пунктах, військових угрупованнях, логістичних ланцюгах постачання. Так само ці винищувачі здатні навести порядок і на морі, маючи протикорабельні ракети", — зазначив спікер ЗС ЗСУ.

Як повідомлялося раніше, Міноборони 20 травня заінтригувало повідомленням про те, що винищувачі F-16 можуть прибути до України вже восени 2023 року.