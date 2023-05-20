У США готові дати винищувачі для України? Головне з заяв Саллівана

У найближчі місяці США та союзники обговорюватимуть, коли та в якій кількості Україна отримає F-16

США підтвердили свою участь у "коаліції винищувачів", Вашингтон приєднається до зусиль інших країн з навчання українських льотчиків на винищувачах четвертого покоління, включаючи F-16.

Про це заявив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван на брифінгу 20 травня, повідомила прес-служба Білого дому.

Він наголосив, що США та союзники в останні місяці направили свої зусилля на надання Україні коштів та техніки для проведення наступальних операцій цієї весни та влітку.

"Ми надали Україні те, що їй потрібно, на основі тісних консультацій між нашими військовими та їхніми військовими. А тепер ми перейшли до обговорення вдосконалення українських ВПС як частини наших довгострокових зобов’язань з самооборони України", – сказав радник президента США.

Він додав, що в наступні місяці США та союзники обговорюватимуть, коли та в якій кількості Україна отримає сучасні винищувачі.

На запитання, чому США не відмовлялися передати Україні про F-16 раніше, Салліван відповів, що пріоритетом для Вашингтона була підготовка Києва до контрнаступу та надання всього необхідного – від танків до бойових машин та реактивних систем залпового вогню та артилерійських боєприпасів.

"Винищувачі F-16 не є частиною цього набору. І президент (Джо Байден – ред.) вказував на те, що для цілей цього контрнаступу можливості F-16 порівняно з усім іншим, про що я говорив, не були першочерговими", – резюмував він.

До "коаліції винищувачів" також приєдналися Данія та Португалія: вони готові зайнятися перепідготовкою українських льотчиків та обговорювати можливу передачу Україні F-16.

За словами Джейка Саллівана, США готові обговорювати з союзниками постачання винищувачів Україні. Він наголосив, що Джо Байден підтримує зусилля інших країн щодо навчання українських пілотів управлінню винищувачами F-16.

Водночас він зазначив що США при постачанні зброї Україні діють таким чином, щоб уникнути третьої світової війни. І F-16 буде передано на умовах, що передбачають використання літаків лише в межах міжнародно визнаних кордонів України.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що США готові дозволити постачання винищувачів F-16 на потреби ЗСУ, якщо таке рішення ухвалять європейські союзники.