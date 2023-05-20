В США готовы дать истребители для Украины? Главное из заявлений Салливана

В ближайшие месяцы США и союзники будут обсуждать, когда и в каком количестве Украина получит F-16

США подтвердили свое участие в "коалиции истребителей", Вашингтон присоединится к усилиям других стран по обучению украинских летчиков на истребителях четвертого поколения, включая F-16.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге 20 мая, сообщила пресс-служба Белого дома.

Он подчеркнул, что США и союзники в последние месяцы направили свои усилия на предоставлении Украине средств и техники для проведения наступательных операций этой весной и летом.

"Мы предоставили Украине то, что ей нужно, на основе тесных консультаций между нашими военными и их военными. А теперь мы перешли к обсуждению совершенствования украинских ВВС как части наших долгосрочных обязательств по самообороне Украины", – сказал советник президента США.

Он добавил, что в последующие месяцы США и союзники будут обсуждать, когда и в каком количестве Украина получит современные истребители.

На вопрос, почему США не отказывались передать Украине о F-16 ранее, Салливан ответил, что приоритетом для Вашингтона была подготовка Киева к контрнаступлению и предоставление всего необходимого – от танков до боевых машин и реактивных систем залпового огня и артиллерийских боеприпасов.

"Истребители F-16 не являются частью этого набора. И президент (Джо Байден – ред.) указывал на то, что для целей этого контрнаступления возможности F-16, по сравнению со всем остальным, о чем я говорил, не были первоочередными", – резюмировал он.

К "коалиции истребителей" также присоединились Дания и Португалия: они готовы заняться переподготовкой украинских летчиков и обсуждать возможную передачу Украине F-16.

По словам Джейка Салливана, США готовы обсуждать с союзниками поставку истребителей Украине. Он подчеркнул, что Джо Байден поддерживает усилия других стран по обучению украинских пилотов управлению истребителями F-16.

Вместе с тем, он отметил, что США при поставках оружия Украине действуют таким образом, чтобы избежать третьей мировой войны. И F-16 будут переданы на условиях, предусматривающих использование самолетов только в пределах международно признанных границ Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал, что США готовы разрешить поставки истребителей F-16 на нужды ВСУ, если такое решение примут европейские союзники.