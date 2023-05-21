Украинские пилоты обучатся в Штатах управлять F-16: Байден сделал заявление на саммите G7

Украина не будет использовать F-16 для атак российской территории

Президент США Джо Байден на саммите G7 в Японии подтвердил согласие на обучение украинских пилотов управлению F-16, а также сделал несколько заявлений об истребителях для Украины.

Об этом пишет "Телеграф", ссылаясь на заявления Байдена во время пресс-конференции на саммите G-7.

Так, на личной встрече с президентом Украины Джо Байден сообщил ему о планах США начать подготовку украинских пилотов на истребителях четвертого поколения, в том числе F-16. Он отметил, что это необходимо для усиления ВС ВСУ в рамках долгосрочного обязательства.

"Последние несколько дней еще раз подчеркнули важность глобального лидерства Америки… Безопасность и процветание американского народа значительно повышаются благодаря совместной работе с нашими ближайшими союзниками и партнерами для построения будущего с большей экономической силой и устойчивостью в более мирном и стабильном мире", — заявил Байден.

Также сделал и другие заявления по поводу истребителей:

"Не ожидаю, что эти истребители будут использованы в готовящемся контрнаступлении Украины";

"Получил от Зеленского заверения в том, что Украина не будет использовать F-16 для атак российской территории";

"F-16 не помогли бы ВСУ изменить ситуацию в Бахмуте".

Напомним, ранее мы писали о том, что Украина получит истребители F-16 гораздо раньше ожидаемого.