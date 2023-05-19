В Японии стартовал саммит G7: там уже поставили россию на место

Саммит "Большой семерки" начался в Японии 19 мая и продлится до 21 мая

19 мая в Японии стартовал саммит лидеров "Большой семерки", который проходит в городе Хиросима. Ожидается, что по его итогам будет объявлен новый санкционный удар по россии.

Как пишет Kyodonews, утром пятницы участники трехдневного саммита посетили мемориал мира в Хиросиме.

После посещения музея лидеры стран G7 прошли к кенотафу жертв атомной бомбардировки в парке и возложили цветочные венки.

"Премьер-министр Японии Фумио Кисида сделал ядерное разоружение ключевым пунктом повестки дня саммита на фоне ядерного шантажа россии в ее войне в Украине и быстрого наращивания ядерных сил Китая", — пишет агентство.

В то же время Reuters отмечает, что во время саммита Великобритания планирует объявить о вводе запрета на российские алмазы, а также на импорт российских металлов. Кроме того, будут введены персональные санкции и ограничительные меры против компаний.

Как сообщил агентству один из чиновников администрации США, во время саммита прозвучит "мощное заявление о единстве, силе и преданности в ответе на агрессивную войну России". Он пообещал, что новые санкции ослабят позиции россии и отразятся на ее способности вести боевые действия.

По его словам, США внесут в черный список экспорта 70 российских компаний и расширят санкции в отношении 300 компаний и новых секторов российской экономики. Цель таких ограничительных мер — закрыть пути обхода санкций со стороны рф.

Ранее "Телеграф" писал, что саммит может посетить и президент Украины Владимир Зеленский.