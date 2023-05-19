Саммит G7 в Японии и не только: Bloomberg анонсировал важные визиты Зеленского
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Владимир Зеленский в ближайшие дни совершит важные международные визиты
Президент Украины Владимир Зеленский посетит саммит G-7, который сегодня, 19 мая, открывается в японском городе Хиросима.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами украинского лидера.
Собеседники издания рассказали, что Зеленский вылетит на военном самолете США в Японию после остановки в Саудовской Аравии для участия в саммите Лиги арабских государств.
"Визит в Хиросиму, ставшую эпицентром первой ядерной атаки 78 лет назад, особенно символичен, учитывая периодические угрозы российского президента владимира путина применить атомное оружие в Украине", — пишет издание.
Ожидается, что на японском саммите будут рассмотрены более жесткие санкции в отношении агрессора.
Саммит "Большой семерки" в Японии продлится до 21 января. Источник не сообщил, когда именно запланирован визит украинского президента.
Отметим, что официально о визите Зеленского ничего не сообщалось. В Японии говорили, что украинский лидер выступит на саммите онлайн.
Ранее "Телеграф" сообщал о том, что участники "Большой семерки" готовят "сюрприз" для россии.