Зеленский хочет провести саммит по миру в Украине, но есть нюанс, - СМИ

На саммите президент хочет обсудить воплощение мирного плана Украины

Президент Украины Владимир Зеленский обратился с предложением провести мирный саммит по Украине без участия россии. Его просьбу будут рассматривать лидеры стран G7 на встрече в Японии, где планируется ввести новые санкции, которые отразятся на способности оккупантов вести жесткую войну в Украине.

Об этом рассказал европейский чиновник на условиях анонимности, пишет газета Financial Times.

Он уточнил, что саммит Зеленский на встрече без участия рф хочет обсудить продвижение мирного плана Украины.

Напомним, на встрече лидеров стран "Большой семерки" (США, Японии, Великобритании, Германии, Канады, Италии и Франции), которая состоится в Хиросиме (Япония), будет обнародовано заявление по Украине с обещанием экономической помощи и осуждением российской агрессии.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в ходе своего визита в Украину специальный представитель правительства Китайской Народной Республики Ли Хуэй встретился с Владимиром Зеленским. Ли сказал президенту, что "от кризиса нет панацеи", а прекращение войны потребует от всех сторон "укрепления доверия и создания условий для прекращения огня и мирных переговоров".