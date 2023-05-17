Зеленский "со своим шапито": во Франции неудачно пошутили, посол требует извинений

Омельченко напомнил французам, что Украина борется не только за свою свободу, но и за их свободу и возможность "наслаждаться легкостью бытия"

Рассказывая о недавнем визите президента Украины во Францию, на телеканале RTL неудачно пошутили, заявив, что президент Зеленский посетил Елисейский дворец "со своим шапито". Посол Украины во Франции Вадим Омельченко требует прощения.

Об этом он написал в Twitter.

"Какой цинизм и бестактность не присущие дружественному французскому народу. Без эмпатии, без ответственности. Требую извинений перед моим президентом и народом Украины, страдающим и борющимся за свою свободу, но также и вашу свободу и возможность наслаждаться легкостью бытия", — отметил Омельченко .

К публикации он добавил фрагмент передачи на RTL, где ведущая сказала, что 15 мая "президент Зеленский был в Елисейском дворце "со своим шапито". Далее был обыгран анонс турне Зеленского по Европе и его встреч с лидерами стран, как объявление циркового выступления, "чтобы помочь Украине".

Ранее "Телеграф" рассказывал, о чем говорили на встрече Зеленский и Макрон. Во время переговоров двух президентов речь шла о военной помощи Франции, ее участии в "коалиции истребителей" и вступлении Украины в НАТО.