Зеленський "зі своїм шапіто": у Франції невдало пожартували, посол вимагає вибачень

Омельченко нагадав французам, що Україна бореться не лише за свою свободу, але також і за їх свободу та можливість "насолоджуватися легкістю буття"

Розповідаючи про нещодавній візит президента України до Франції, на телеканалі RTL невдало пожартували, заявивши, що президент Зеленський відвідав Єлисейський палац "зі своїм шапіто". Посол України у Франції Вадим Омельченко вимагає вибачень.

Про це він написав у Twitter.

"Який цинізм та безтактність, не притаманні дружньому французькому народу. Без емпатії, без відповідальності. Вимагаю вибачень перед моїм президентом і народом України, що страждає і бореться за свою свободу, але також і вашу свободу та можливість насолоджуватися легкістю буття", – зазначив Омельченко.

До публікації він додав фрагмент передачі на RTL, де ведуча сказала, що 15 травня "президент Зеленський був у Єлисейському палаці "зі своїм шапіто". Далі було обіграно анонс турне Зеленського Європою і його зустрічей з лідерами країн, як оголошення циркового виступу, "щоб допомогти Україні".

Раніше "Телеграф" розповідав, про що говорили на зустрічі Зеленський та Макрон. Під час перемовин двох президентів йшлося про військову допомогу Франції, її участь у "коаліції винищувачів" та вступ України до НАТО.