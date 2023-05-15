"Большая семерка" объявит о новой экономической помощи Украине: что известно

В заявлении по итогам саммита стран "Большой семерки" объявят об экономической помощи Украине

На встрече лидеров стран "Большой семерки" (США, Японии, Великобритании, Германии, Канады, Италии и Франции), которая состоится в Хиросиме (Япония), будет обнародовано заявление по Украине с обещанием экономической помощи и осуждением российской агрессии.

О содержании проекта итогового заявления G7 по Украине рассказал телеканал NHK.

Документ содержит осуждение вторжения россии и обещания оказания экономической помощи Украине. Российская агрессия названа ничем не оправданной и нарушающей Устав ООН. Отмечается, что война, которую развязала и ведет рф, негативно сказывается на продовольственной и энергетической безопасности. В проекте заявления сказано, что G7 "осуждает россию самым решительным образом" и призывает ее немедленно и безоговорочно вывести все свои войска из Украины.

Также проект заявления лидеров стран "Большой семерки" содержит предупреждение о серьезных последствиях для рф, если она применит ядерное, биологическое или химическое оружие.

Кроме того, документ содержит обещание обеспечить Украине необходимую экономическую помощь. Также, согласно проекту, помощь буде оказана и "странам и людям, пострадавшим от ситуации в Украине".

Отметим, лидеры стран G7 соберутся в Хиросиме на три дня – с 19 по 21 мая, и к ним для различных переговоров присоединятся другие страны и объединения.

Как ранее сообщал "Телеграф", "Большая семерка" готовит мощный санкционный удар по россии. Свои наработки в этом вопросе партнеры Украины планируют озвучить на встрече лидеров "Большой семерки", которая пройдет в конце мая в Японии.